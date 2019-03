Las instituciones y derechos laborales deben adecuarse al trabajo del futuro, aseguran expertos

Victoria Alonsoperez @vic_alonsoperez joven destacada por las Naciones Unidas como lder para los Objetivos de Desarrollo Sostenible sostiene que los jvenes deben prepararse para la cuarta revolucin industrial y aprovechar sus oportunidades. #PABA40 pic.twitter.com/S1V2fd1QAu OIT Argentina (@OITArgentina) March 21, 2019

Las nuevas tecnologías, el aumento de la esperanza de vida y la conciencia ambiental generan nuevas formas de trabajo -sobre todo en los jóvenes- que pueden incrementar la desigualdad si las instituciones y derechos laborales no se adaptan, aseguraron especialistas en una charla promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).El encuentro, denominado “El futuro del trabajo, el empleo juvenil y la cooperación Sur-Sur”, se realizó como actividad paralela a la conferencia de alto nivel sobre Cooperación Sur-Sur (PABA+40), que se lleva a cabo desde el 20 hasta este viernes en Buenos Aires."Uno de cada cinco jóvenes en el mundo no está estudiando ni tiene empleo formal; los millennials cambian al menos tres veces de trabajo en 10 años pero las instituciones laborales, las leyes y los derechos contemplan solo al trabajador formal que duraba toda la vida en un empleo", dijo Rebeca Grynspan, secretaria general de Iberoamericana, miembro de la Comisión Global sobre el Futuro del Trabajo de la OIT.Y continuó: "Muchas veces cuando hablamos del futuro del trabajo se teme que haya desempleo, nosotros creemos que hay sectores que están en gran expansión, el problema es si esto no va a generar mayor desigualdad y precarización".