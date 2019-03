LinkedIn y Asdra lanzan campaña por la inclusión laboral de personas con síndrome de Down

Campaa

"Es un dato que llama la atención si tenemos en cuenta que estamos hablando de una plataforma democrática, con políticas inclusivas", explicó en un comunicado Asdra, en una jornada en la que se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down.Para recordar la importancia de generar una sociedad más inclusiva, con oportunidades para todos, LinkedIn, la red social laboral más importante del mundo, aseguró que no había ninguno con síndrome de Down.Frente a esta realidad, LinkedIn se unió con Asdra para lanzar "Perfiles de Inclusión", una acción con la que ya se generaron perfiles de personas con síndrome de Down en edad laboral y cuyo slogan es la inclusión "no debería costarle trabajo a nadie".La iniciativa se acompañó con un video que incluye testimonios de algunos de esos perfiles y que tiene una particularidad: en vez de pedirle a los usuarios que los recomienden, ellos mismos dieron su recomendación sobre la importancia de lo que significa tener un trabajo.Además de participar del video, las personas recibieron capacitación por parte de LinkedIn para manejar las herramientas de la plataforma con el objetivo de potenciar sus perfiles, tanto quienes tienen un trabajo estable como los que todavía lo buscan."Esta campaña es una forma de hacer visible de manera muy concreta el trabajo que hacemos todos los días para que todos tengamos oportunidades y al que esperamos que se sigan sumando más candidatos con síndrome de Down", dijo Marcelo Varela, presidente de ASDRA.