Los cambios en la línea 60 se implementarán en dos meses: mantendrán 7 de sus 19 rutas

De esta forma se refirió el empresario a los cambios que serán implementados en dos meses, en la línea 60, la cual mantendrá siete de sus diecinueve rutas actuales, y solo una pasará por Constitución."Es positivo por donde se lo vea", contó el ejecutivo a radio Mitre, y recordó que las modificaciones "surgen de un trabajo realizado con el Ministerio de Transporte, donde se evaluó que solo el 1 por ciento de los pasajeros hace el trayecto completo".Paciutto contó que "de esta forma podemos seguir siendo competitivos" y alegó que "de hecho tomamos 1000 trabajadores, y estamos pensando en tomar 100 más" al sostener que, de esta forma, no habrá reducción de personal.A modo de ejemplo, puntualizó que "el recorrido tal como estaba -desde Escobar hasta Plaza Italia- abarca tres horas de viaje, y la gente que se traslada no viaja más de 50 minutos seguidos, ya que a partir de ese tiempo hace transbordos".Según el empresario, "con el estudio de la red SUBE, las autoridades dijeron que la empresa debe funcionar de esta manera, y a nosotros nos pareció que era lo más adecuado".Según lo dispuesto por el ministerio de Transporte, los siete recorridos que hará la línea 60 quedarán de la siguiente forma:Ramal A: Barracas - San IsidroRamal B: Rincón de Milberg (Tigre) - Barracas de Belgrano (por Panamericana)Ramal C: Terminal de Ómnibus de Escobar - Barracas de Belgrano (Por Panamericana)Ramal D: Terminal de Ómnibus de Escobar - Barrancas de Belgrano (Por Boulogne Sur Mer)Ramal E: Rincón de Milberg (Tigre) - Barrancas de Belgrano (por Fleming)Ramal F: Terminal de Ómnibus de Escobar - Barrancas de Belgrano (por Ruta N°27)Ramal G: Terminal de Ómnibus de Escobar - Plaza Italia (Palermo)