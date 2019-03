Campaña "Me pongo en tu lugar" por el día internacional de las personas con síndrome de Down

El objetivo es concientizar sobre los derechos y la verdadera inclusión de las personas con discapacidad intelectual.La actividad comenzará a las 9 en el hall de la Estación de Trenes de Retiro, y se extenderá hasta las 14, para ser parte de la campaña "Me pongo en tu lugar", que se desarrollará en el marco del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down.Durante la jornada se presentará el elenco de la serie Si Solo Si y representantes de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina ASDRA, quienes seguirán demostrando que la verdadera inclusión y la igualdad de oportunidades son posibles."Este año, te proponemos sumarnos a la campaña mundial usando una media de cada color para contar que todos somos “Diferentes pero iguales” y promover los derechos de las personas con síndrome de Down en relación a la vida adulta e independiente", explicaron a través de un comunicado.En marzo, durante la semana que incluye el 21, se conmemora la semana de concientización y promoción de los derechos de las personas con Síndrome de Down, según lo estableció Naciones Unidas (ONU) y la ley 5051 de la Ciudad de Buenos Aires, para que se apoyen diferentes actividades y se promocionen los derechos de las personas que tienen esta alteración genética del cromosoma del par 21.Desde Asdra contaron que este año usarán en las redes sociales el mensaje "Las personas con síndrome de Down tienen derecho a la igualdad de oportunidades para participar en los distintos ámbitos de la sociedad", junto con las fotos de las medias diferentes, porque "todos somos iguales".Para viralizar la campaña, este año se utilizarán en las diferentes redes sociales los hastags: #DiferentesPeroIguales #AliadosPorLaInclusión.