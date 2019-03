Otorgarán reconocimiento mensual a personas trans

Así lo anunció el gobierno neuquino.En diálogo con Télam, la coordinadora neuquina de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), Katiana Villagra, explicó hoy que el reconocimiento se trata de "un programa de acompañamiento destinado a las personas trans que se encuentran en estado de vulnerabilidad, por todo lo que el colectivo trans ha pasado, por los derechos que se han negado"."Yo, una adulta mayor, he conseguido trabajo recién a los 55 años, mis compañeras más jóvenes todavía no lo tienen porque en Neuquén aún no hay un cupo laboral, tampoco hay un acceso real a la salud integral", sostuvo la referente trans.Asimismo, señaló que el programa de reconocimiento "se pensó como una ayuda económica a nuestra población, una ayuda que va a poder permitir solventar necesidades básicas, alquileres y otros gastos necesarios".