Según una encuesta, habría consenso para instalar carriles para motos en autopistas

La investigación, realizada por Cecaitra, cámara que agrupa a las empresas productoras de software vial en nuestro país, indicó que el 82% vería con buenos ojos la inclusión de esta vía extra como sucede en otros países del mundo, mientras que el 18% se mostró contrario a esta implementación.A su vez, la Cámara también quiso saber si la ciudadanía imagina que mediante estos carriles se disminuirían los accidentes.Un 67 por ciento opinó que los carriles exclusivos desalentarían la siniestralidad vial en autopistas y rutas, un 25 por ciento dijo que una vía obligatoria para motos no ayudaría a evitar accidentes y un 8 por ciento restante prefirió no opinar.Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Cecaitra, indicó en un comunicado que "las motocicletas zigzagueando en las autopistas son una constante y no pocas veces el apuro y la facilidad para escabullirse lleva a los motociclistas a poner en riesgo su propia vida o a predisponer mal al resto de los conductores"."En ese sentido observamos que, en consonancia con lo que opinó 8 de cada 10 argentinos, un carril exclusivo para vehículos de dos ruedas ayudaría a reducir la siniestralidad y de paso a ordenar el ya de por sí caótico tránsito en nuestras ciudades”, opinó.