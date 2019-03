Encuentran contaminantes orgánicos persistentes en ballenas azules en el hemisferio sur

Investigadores de varios países encontraron por primera vez en ballenas azules del Hemisferio Sur contaminantes orgánicos persistentes (COP), que representan una amenaza para la vida humana y el medio ambiente, y demostraron su capacidad para transportarse a mucha distancia, informaron los científicos al presentar los resultados.La investigación, un trabajo conjunto entre científicos de España, Chile, Argentina y Australia publicada en la revista Science of the Total Environment, arrojó que las 40 muestras obtenidas a 37 ballenas presentaban todas los COP que se estaban estudiando (PCB, PBDE, DDT y HCB).Los contaminantes orgánicos persistentes (COP o persistent organic pollutants, POPs, en inglés) son sustancias generadas por el ser humano; además de su toxicidad, se caracterizan por su transporte a largas distancias, su persistencia a lo largo del tiempo y porque se bioacumulan, es decir, se concentran en los niveles superiores de las redes alimentarias.Así, predadores del ecosistema marino como las orcas, y también otros cetáceos que son muy longevos como las grandes ballenas, pueden acumular estos compuestos tóxicos en sus cuerpos, en particular en la grasa.