El Papa rechaza la renuncia de Barbarin, pero acepta su retiro temporario

Cardenal Philippe Barbarin

El papa Francisco rechazó la renuncia del cardenal Philippe Barbarin, condenado en Francia por encubrir los abusos sexuales a menores de edad de un sacerdote de su diócesis de la ciudad de Lyon, informó hoy el prelado al anunciar que se retirará temporalmente como encargado de esa jurisdicción pastoral."El lunes por la mañana, entregué mi dimisión al Santo Padre. Invocando la presunción de inocencia, él no quiso aceptarla", indicó Barbarin en un comunicado difundido por la diócesis de Lyon, en el centro de Francia.El Papa "me dejó la libertad de tomar la decisión que me pareciera mejor para la vida de la diócesis de Lyon. A sugerencia suya y porque la Iglesia de Lyon sufre desde hace tres años, he decidido retirarme un tiempo", agregó en el comunicado citado por agencias internacionales de noticia.Condenado a seis meses de cárcel exentos de cumplimiento y a pagar una indemnización simbólica de un euro a ocho de las víctimas de Preynat que lo habían denunciado, Barbarin fue el lunes al Vaticano para presentar su renuncia al papa Francisco.Aunque Francisco no la aceptó, el cardenal apuntó en su nota que la decisión personal de retirarse es efectiva a partir de este martes y que la gestión de la diócesis queda en manos del vicario general y moderador, Yves Baumgarten.El vocero interino del Vaticano, Alessandro Gisotti, confirmó en otro comunicado la noticia y destacó que "la Santa Sede está dispuesta a reiterar su cercanía a las víctimas de abuso, a los fieles de la Arquidiócesis de Lyon y de toda la Iglesia de Francia que están atravesando un momento particularmente doloroso".