Cordera propuso dos recitales a beneficio para no ir a juicio oral

Qu dijo Cordera en la audiencia?

El músico señaló que los dichos que se le imputan fueron vertidos "en una charla privada" y que desde esa oportunidad "he leído mucho (sobre género) y tengo a mis dos hijas, Ailín y Yanela, que me enseñaron a deconstruirme como hombre".



Una de las querellas le requirió entonces a Cordera que detallara la bibliografía que dijo haber leído y el compositor, sin mencionar ningún autor, respondió que "sobre bioemociones, constelaciones familiares y, en general, sobre el sufrimiento humano, que me interesa mucho".



La audiencia, transmitida en vivo por el Centro de Información Judicial (CIJ) y abierta a la prensa, contó con una amplia asistencia de las instituciones civiles y jurídicas vinculadas a las acciones contra la violencia de la mujer, como la titular de Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, o la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez.



"Los cambios se tienen que dar en forma sentida y no mediática y por eso nos oponemos a la suspensión del juicio a prueba", dijo Tuñez en la audiencia.