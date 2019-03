La Justicia ordenó a un secundario a inscribir a un adolescente trans

Un juzgado de La Plata ordenó a una escuela secundaria inscribir a un alumno trans que hasta el año pasado había estudiado en ese establecimiento, luego de que la madre del adolescente denunciara que lo dejaron sin vacante a días del inicio de clases, informó una fuente judicial.El fallo del Juzgado de Familia N° 7 de La Plata, al que tuvo acceso Télam, resolvió “ordenar con carácter cautelar la inscripción del joven”, teniendo en cuenta que el adolescente de 13 años “manifestó su deseo de seguir estudiando en esa escuela y no en otra”.La madre del alumno denunció que a pesar de que hizo los trámites para reinscribirlo en diciembre, no obtuvo confirmación a tiempo y su hijo se quedó sin vacante para transitar el segundo año de la secundaria, por lo que efectuó una presentación judicial.“La historia de vida del joven y su deseo manifestado en autos, convierten en imperiosa la necesidad de otorgar una vacante escolar en ese establecimiento educativo en particular, que garantice su derecho humano a la educación, hagan a su dignidad, no discriminación y satisfaga su interés superior por sobre todas aquellas medidas o decisiones que le afecten en la esfera privada como pública”, sostuvo el fallo.