Francisco criticó al "Dios dinero" por crear "sociedades inhumanas e injustas"

Debemos comprometernos a eliminar un poco de la soledad de los demás”

El papa Francisco afirmó hoy que "el Dios dinero" crea "sociedades inhumanas e injustas" y animó a las empresas a no concentrarse solo en el beneficio sino también en una labor de solidaridad para favorecer el bien común."Solo si nos damos cuenta de que nuestra verdadera riqueza son las relaciones y no los meros bienes materiales, encontramos formas alternativas de vivir en una sociedad que no esté gobernada por el Dios del dinero, ídolo que la engaña y luego la deja más inhumana e injusta", dijo Jorge Bergoglio durante una audiencia con miembros de la Confederación de Cooperativas Italianas celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano.El Pontífice criticó el "individualismo y el egoísmo característicos del liberalismo" y dijo que impiden "la felicidad plena" porque no tienen en cuenta a los demás, informó Efe.