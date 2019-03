Unen en una hora de viaje San Isidro con Puerto Madero en un sistema de lanchas para pasajeros

Un sistema de lanchas, que este jueves amplió su recorrido y une San Isidro con Puerto Madero en una hora de navegación por el río de la Plata, agregó este medio de transporte para quienes necesitan trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires desde la zona norte del conurbano bonaerense."Estoy probando hoy por primera vez, quiero ver si es una buena opción", comentó a Télam Andrés, de 34 años, quien es informático y trabaja en una empresa ubicada sobre la calle Florida y vive en Tigre.Al descender de la lancha, el hombre agregó: "es mucho más tranquilo, más cómodo y además puntual, pero no es para todos los días", dijo refiriéndose al costo del pasaje.En el mostrador, el boleto cuesta 200 pesos, pero quienes están registrados como pasajeros en la empresa de transporte, pagan 126. Además, hay un abono mensual de 3.900 y se puede comprar un boleto de ida y vuelta para el día por 230."La vista y la tranquilidad son un plus, pero tomamos este transporte porque el tren no llega a Retiro y, como venimos en bici, no podemos subir al colectivo", contó Catalina (28), que viaja con su novio. Ambos trabajan en Puerto Madero y viven en Tigre.