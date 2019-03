La vía punitiva no resuelve conflictos sociales, dicen especialistas

Que implica la contravencin a madres y padres?

El fiscal 31 de la ciudad de Buenos Aires Carlos Rolero Santurian imputó ayer a 43 padres de estudiantes que tomaron ocho escuelas el año pasado al señalarlos como "responsables" por las conductas de sus hijos.



La contravención que les imputa es "obstaculizar el ingreso o salida" en este caso de un edificio público y, según explicó ayer el fiscal a Télam "la pena, que abarcaría a los padres no es grave, puede ser una multa de hasta 10 mil pesos o trabajo de utilidad pública".



Marisa Herrera, abogada especialista en infancia y familia, sostuvo que la medida "responde a una lectura perimida de que los hijos le pertenecen a los padres, paradigma que ya fue superado en la Convención sobre los Derechos del Niño y por Ley 26.061 de Protección Integral, que establece que el niño es 'sujeto' de derecho y no propiedad de sus padres, quienes no pueden ser sancionados por sus decisiones".



La especialista, una de las redactoras del Código Civil vigente, indicó que si bien "es cierto que las tomas como modo de expresión incomodan a los adultos, incluso a muchos padres, son conflictos que no deben dirimirse en lo judicial represivo; la vía punitiva no es la manera de resolver conflictos sociales".