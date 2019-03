Miles de personas reclamaron medidas contra el cambio climático

Personas que llegaron desde todo el país colapsaron la estación central de trenes de Ámsterdam en los momentos previos de la manifestación y, a pesar de la lluvia, recorrieron el centro de la ciudad, desde la plaza Dam hasta Museumplein, frente al Rijksmuseum, consigna un despacho de Efe.La organización se vio obligada a comenzar la marcha antes de la hora prevista como medida de precaución para evitar situaciones de peligro en la plaza Dam, según informó la prensa holandesa.El ambiente fue festivo en todo momento, con la presencia de familias con niños y gente de todas las edades, entre pancartas en las que se leían lemas como "La Tierra no es un basurero", "No hay un planeta B", "Salvemos el mundo" o "La negación de la ciencia no es una política del clima".La protesta fue organizada por asociaciones ecologistas como Greenpeace, Milieudefensie, FNV o Oxfam Novib y contó con el apoyo de partidos de la oposición, entre ellos GroenLinks (Izquierda Verde), el socialdemócrata PvdA y el socialista SP."Hoy vi determinación y optimismo, nunca habíamos caminado bajo la lluvia con tanto placer", dijo después el líder de GroenLinks, Jesse Klaver, en una carta enviada a los simpatizantes de su partido.A la manifestación asistieron unas 35.000 personas según el Ayuntamiento y 40.000 según los organizadores, lo que la convierte en la más grande en Holanda hasta la fecha para pedir medidas contra el cambio climático.