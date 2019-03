Actrices Argentinas: "Hubo un despertar y no hay vuelta atrás"

Integrantes del colectivo Actrices Argentinas manifestaron, en el ámbito de la marcha del 8M, que “hubo un despertar y no hay vuelta atrás” en relación a la defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia sexual.Autoconvocadas en la esquina de Talcahuano y Perón, Actrices Argentinas decidió dar entrevistas en esa esquina del centro porteño y no en medio de la marcha de modo de participar de la misma como otras asistentes.Para Jazmín Stuart “lo importante del 2018 fue el gran despertar de la conciencia, y que se pudo hablar de aborto y abuso, y visibilizarlos con el objetivo de generar conciencia”. “Estoy harta de ver que nos maten, no quiero más eso, y lo mismo con los abusos. Hubo un despertar y no hay vuelta atrás”, sentenció.Thelma Fardín afirmó que “necesitamos entender lo que realmente pasa”. “Para mí, es un 8M distinto y de festejo dentro de la lucha”. Y concluyó que “se siente el apoyo de la gente”.