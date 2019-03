Thelma Fardin encabeza una convocatoria para que los delitos de abuso sexual no prescriban

Hoy con @ChangeorgAR lanzamos esta peticin para que los delitos de abuso sexual NO PRESCRIBAN

Ayudanos firmando y compartiendo! https://t.co/iQsBYgecJN https://t.co/VHJVqg1LcU — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 8 de marzo de 2019

Thelma Fardin, la actriz que denunció a Juan Darthés por violación, encabeza una petición en la plataforma online Change.org para que los delitos contra la integridad sexual no prescriban en ningún caso, a partir de una modificación del Código Penal.Hoy los delitos de abuso sexual no prescriben cuando las víctimas son menores de edad."Hola, soy Thelma Fardin. Me costó 9 años poder contar los que me pasó cuando tenía 16. A las víctimas nos cuesta mucho hablar, por eso necesitamos que los delitos contra la integridad sexual no prescriban, así la víctima tiene tiempo para denunciar", describió la actriz en la petición online ( https://bit.ly/2SQSEhy ).Así Fardin invitó a las personas a "acompañar con su firma" para lograr "que el Congreso cambie la ley"