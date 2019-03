Más de 570 mil episodios de violencia fueron denunciados por 240 mil mujeres entre 2013 y 2018

#DatoINDEC

Más de medio millón de episodios de violencia de género fueron denunciados por más de 240 mil mujeres de 14 años o más ante organismos públicos en Argentina entre 2013 y 2018, según los resultados publicados el jueves en el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM), por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).Mientras que cerca de doscientas mil mujeres realizaron al menos una denuncia por violencia de género entre 2013 y 2018, hubo cerca de 600 que en el mismo período registraron más de una decena de denuncias.Siempre según el relevamiento oficial, cerca de dos terceras partes de los casos registrados en los organismos oficiales tienen cómo víctimas a mujeres de entre 18 y 39 años, y en más de 80 por ciento de los episodios el agresor fue su pareja o ex pareja.Los datos del RUCVM correspondientes al período 2013-2018 muestran 576.360 casos de violencia por razones de género, de los cuales 326.917 (56,7%) registraron el número de documento de identidad de la víctima.El hecho de contar con el documento permite identificar, dentro del universo de casos, la cantidad de mujeres víctimas de violencia que están contabilizadas en las distintas fuentes registrales, más allá de las veces que lo hagan, reportó el INDEC.• Del total de casos relevados, el universo de mujeres víctimas de la violencia basada en el género que fueron identificadas por el RUCVM entre 2013 y 2018 es de 242.872 mujeres de 14 años o más.• De ese total, 196.810 realizaron una única denuncia o consulta (81%); en el otro extremo, 571 mujeres presentaron más de diez solicitudes de atención.• En cuanto al tipo de registro, el 42,6% de los casos corresponden a la búsqueda de asesoramiento, orientación y asistencia por parte de las mujeres de 14 años y más de edad; luego se encuentran las denuncias policiales (27,4%), las denuncias judiciales (21,8%) y, en menor proporción, las llamadas de emergencia (4,7%) y la atención médica de las víctimas (1,9%).• Respecto a la edad de las víctimas, los casos de mujeres que tienen entre 18 y 39 años representan el 66,6% del total; mientras de sobre la edad del agresor, se cuenta con información para el 57,6% de los casos, y de estos, el 60% tiene entre 20 y 39 años y el 20,6%, entre 40 y 49 años.• Se cuenta con datos sobre el vínculo de la víctima con el agresor en el 67,6% de los casos; y de estos el 82,1% corresponden con un vínculo de pareja o ex pareja (43,0% y 39,1%, respectivamente).• Esta situación se da en todos los grupos de edad, y a partir de los 50 años cobran relevancia los hijos como agresores en el 48,2% de los casos.• En cuanto a los tipos de violencia, predomina la psicológica (86%), seguida de la física (56,3%), la simbólica (20,1%), la económica y patrimonial (16,8%) y la sexual (7,5%).• Además, en el 52,9% de los casos informados al INDEC, las mujeres declaran que sufren más de un tipo de violencia en forma simultánea.• La modalidad de violencia tiene información en el 57,3% de los casos; de estos, la más informada es la doméstica (97,6%).• Los resultados 2013-2018 del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) que se presentaron el jueves constituyen la segunda entrega de esta publicación del INDEC, iniciada en marzo de 2018, fecha escogida en ocasión del Día Internacional de la Mujer.• El INDEC aclaró que no todas las instituciones que recogen información sobre violencia contra las mujeres aportan datos al RUCVM, por lo que el informe debe ser analizado teniendo en cuenta esta limitación.