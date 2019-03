Habrá marchas y actividades en todo el país por el 8-M

07/03/2019 Da Internacional de la Mujer

Habr marchas y actividades en todo el pas por el 8-M

"El 8M no tejemos, no cocinamos, no vamos a la huerta. Las mujeres rurales e indígenas paramos", dice el anuncio de algunas de las organizaciones que se suman a la jornada mundial para reivindicar los derechos de género.