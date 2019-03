La Legislatura sesionó con la mirada puesta en los derechos de las mujeres

#Anticipo #JuevesDeSesin

La Legislatura Porteña celebró hoy su primera sesión ordinaria del 2019 con la sanción de una decena de declaraciones, resoluciones y leyes sobre temática de género, la violencia contra las mujeres y la agenda del feminismo.Los diputados votaron -entre otros expedientes- la adhesión al Día Internacional de la Mujer y, aunque hubo coincidencias a la hora de reivindicar la jornada y la memoria de las personas muertas por violencia de género, también se escucharon reclamos por el estado de las políticas implementadas en la materia.En distintas momentos de la jornada, las diputadas del oficialismo Paola Michelloto y Victoria Roldán Méndez defendieron las acciones de sensibilización de la sociedad sobre la problemática de género y ponderaron las medidas tomadas por el gobierno porteño.En ese sentido, Michelloto señaló como positiva "la modificación del Código Contravencional con perspectiva de género" votado por la Legislatura a fines del año pasado y el protocolo para el tratamiento de casos de violencia en todas las oficinas del gobierno local. "Las mujeres no contamos con los mismos derechos, queda mucho por hacer, todos los días nos enteramos de un nuevo crimen. La desigualdad no es un tema de mujeres, afecta a toda la sociedad y es un tema de Estado", explicó la diputada por Vamos Juntos.Roy Cortina (Partido Socialista) sostuvo que "no se puede hablar de una sociedad democrática sin igualdad entre hombres y mujeres", llamó a "poner a la vanguardia a la Ciudad" en políticas de igualdad y pidió "aumentar el presupuesto" destinado a la dependencia que entiende en el tema.María Rosa Muiños (Bloque Peronista) elogió que -siguiendo la tendencia internacional- se aprobara la colocación de un banco rojo en la puerta de la Legislatura en memoria de las mujeres asesinadas, pero dijo que hacen falta acciones que no sólo sean simbólicas. En ese sentido, Muiños recordó que hace 2 años, hacia el inicio de las sesiones, se habían perpetrado 30 femicidios y que en lo que va del 2019 esa cifra llega a 51.Por su parte, Laura Marrone (Izquierda Socialista-FIT) señaló que la Ciudad gastó "100 veces más para renovar las veredas que en la protección de las mujeres", mientras que Andrea Conde (Unidad Ciudadana) dijo que las políticas en defensa de ellas se llevan sólo el 0,08% del presupuesto porteño. "El aumento de la pobreza tiene un impacto profundo en las mujeres. Nos movemos en un contexto de desigualdad en el que nos cuesta todo el doble o el triple, se necesita un cambio estructural", señaló Conde.Además de la adhesión al Día Internacional de la Mujer, se votaron proyectos para declarar de interés el festival feminista "Tango Hembra", el apoyo a las actividades por el día de las "visibilidad lésbica" y una recomendación para que se garantice la participación de mujeres en comisiones directivas de clubes, entre otras.