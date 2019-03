El cantante Cristian Aldana denunció que no lo dejan elegir a su propio abogado

El cantante Cristian Aldana, líder de la banda El Otro Yo, denunció que el Tribunal Oral que lo juzga por "abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores" le "prohibió" continuar con su abogado y a cambio le exige que siga el proceso con un defensor oficial."En un hecho que atenta contra toda lógica de un juicio justo, han echado a mi abogado defensor acusándolo de 'abandono de mi defensa' por no poder asistir a sus últimas dos audiencias, lo cual esta legalmente justificado", aseguró Aldana en una carta difundida en la página de Facebook de la banda.Allí se queja de que su abogado, Rodolfo Patiño, tuvo que ausentarse por un problema médico y que desde entonces le "imponen de forma arbitraria una defensora oficial en contra de mi voluntad, violando mi derecho a elegir abogado de confianza. Y para detallar más, me prohíben elegir específicamente al Dr Rodolfo Patiño".Aldana anticipó que mañana no se presentará en la nueva audiencia del juicio pautada para las 10. "No voy a avalar con mi presencia esta injusticia. Pedí no estar presente hasta que estén todas las garantías de un juicio justo", aseguró.El acusado se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz desde diciembre de 2016, con la prisión preventiva prorrogada.