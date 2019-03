La ONU advierte que con la legalización del cannabis se subestiman sus riesgos

El órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados sobre drogas alertó hoy contra la banalización de los riesgos del consumo de cannabis, al abordar el debate internacional sobre la adopción de normativas más permisivas para su uso.El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), presentado hoy en Viena, enfocó lo que considera "malentendidos" que rodean a numerosas iniciativas legales en todo el mundo, especialmente en el continente americano.Los tratados internacionales contra las drogas solo contemplan el uso del cannabis para fines medicinales y científicos."La legalización del cannabis con fines recreativos, como se vio en un pequeño número de países, representa no solo una dificultad para la aplicación universal de los tratados, sino también un problema importante para la salud y el bienestar, en particular de los jóvenes", dijo en rueda de prensa el presidente de la JIFE, Viroj Sumyai.La JIFE es un órgano cuasi judicial formado por 13 expertos que evalúan el cumplimiento de los tratados, y analistas destacan su espíritu conservador, ya que critica cualquier iniciativa que se aleje de las convenciones sobre drogas, según informó Efe.En esa línea, la Junta censuró a Uruguay y Canadá, los dos países que legalizaron la venta del cannabis para fines recreativos, y a los estados de Estados Unidos que también dieron ese paso."La aplicación universal y plena de los tratados corre un grave peligro porque algunos Estados parte, como Canadá y Uruguay (así como varios estados de los Estados Unidos), legalizaron el consumo de cannabis con fines no médicos", señaló el informe de la JIFE.El trabajo aseguró que la legalización aumenta la disponibilidad de esta droga y reduce el riesgo percibido y la reprobación social a su consumo, que puede causar desde pérdida de memoria a trastornos psicóticos.