Nueve de cada diez personas no festejan el carnaval, según una encuesta

Nueve de cada diez personas no participa de ningún tipo de festejo de carnaval y casi la mitad de estas personas no lo hizo nunca en su vida, según un sondeo realizado conjuntamente en todo el país por las consultoras D'Alessio IROL y Berensztein.La medición online realizada sobre una muestra de 500 mayores de 18 años de todo el país, arrojó además que la "indiferencia" es el sentimiento más frecuentemente invocado como reacción frente a este feriado (47%), seguido por la diversión (21%), la nostalgia (16%) y la tristeza (4%); mientras que a un 9% esta festividad no le despierta ningún sentimiento."Los tradicionales corsos de carnaval son un recuerdo, más que un presente", afirma el informe titulado "Carnaval es un feriado con poco contenido".En cuanto a la participación de los festejos, sólo el 5% reconoce haber participado "recientemente" de las celebraciones, mientras que el 50% dijo haber participado "hace muchos años" y el 45%, "nunca".