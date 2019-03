El mapa de cortes por la apertura de sesiones ordinarias

Transporte público

ATENTI #Maana Viernes 1ro

Apertura de Sesiones Ordinarias

Mega operativo de seguridad provoca los siguientes cortes al transito y afectaciones al transporte.#AlertasTransito#PronosticodePiquetes pic.twitter.com/u66FreVIqn Estado del Transito #AlertasTransito (@AlertasTransito) 28 de febrero de 2019

Subtes

Subte Afectadas varias lneas por operativo de seguridad

Estaciones cerradas:

Lnea A desde Congreso a Plaza de Mayo

Lnea C Av de Mayo.

Lnea D Catedral

Lnea E Bolivar

Lnea B y Lnea H sin cierres por el momento #transito BA Trnsito (@batransito) 1 de marzo de 2019

A continuación algunos de los cortes y desvíos para autos y colectivos.Se priorizará la circulación del Metrobus de 9 de JulioLas líneas de colectivos: 2-5-6-7-8-9-10-12-17-22-23-24-26-28-29-37-39-45-50-56-59-60-64-67-70-75-86-90-91-96-98-99-100-102-203-105-109-111-115-124-126-140-150-168 y 180 realizarán cambios en su recorrido según la necesidad.Se sugiere al tránsito aparticular el tomar los siguientes desvíos:Avenida Del Libertador, Avenida Leandro N. Alem.Avenida 9 de Julio, Avenida San Juan.- Avenida Corrientes, entre Av. 9 de Julio y Av. leandro N Alem.- Teniente Gral. Juan Domingo Perón entre Rincón /Junín y Av. 9 de Julio- Moreno- Rincón/JunínLas autoridades de tránsito recomiendan a los conductores particulares tomar los siguientes desvíos: hacia el sur por avenida Del Libertador y Leandro N. Alem, en sentido inverso hacia el norte tomar por avenida 9 de julio hasta avenida San Juan.Tiene parte de sus líneas con servicio limitado, la línea A, circula entre Miserere y San Pedrito, la línea C, los trenes no se detienen en estación Avenida de Mayo, línea D esta con servicio limitado entre 9 de Julio y Congreso de Tucumán y la línea E, limitada entre las estaciones Belgrano y Virreyes.Línea H, línea B y Premetro no se verán afectados y su circulación sera normal.