"Se hizo lo que la familia solicitó", dijo Manzur

Juan Manzur aseguró que “se hizo lo que la familia solicitó” en el caso de la niña de 11 años que quedó embarazada luego de ser violada por la pareja de su abuela materna y que finalmente fue sometida a una cesárea debido a una resolución judicial que enmarcó el caso dentro de los previstos como abortos no punibles.El gobernador respaldó el accionar del Ministerio de Salud al sostener que “se hizo lo que la familia solicitó, lo que corresponde, y en el tiempo que lo hicieron”.Lade la cartera tucumana que "menciona que se dará cumplimiento a la Doctrina FAL y a la consecuente interrupción legal del embarazo 'en procura de salvar las dos vidas', no refleja lo requerido por la jueza interviniente".La magistrada había ordenado en su resolución que "en función de lo peticionado por la niña y su progenitora, y conforme (a la) doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL se continúen los procedimientos necesarios" y desestimado la judicialización del caso. El fallo FAL de la Corte determinó que los abortos legales (como en el caso de una violación) no se deben judicializar.Ante ello, el gobernador sostuvo que “primero la familia dijo que quería continuar con el embarazo de esta criatura que había sido violada, pero 36 horas después dijo que quería hacer la interrupción del embarazo, y a partir de ahí se pusieron en marcha los mecanismos necesarios para garantizar esa decisión”. Manzur explicó que se le practicó una cesárea porque “es una criatura de 11 años y sus órganos no están preparados para un abordaje natural”.