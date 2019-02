El rector de la Universidad Nacional de la Matanza (UnLam), Daniel Martínez, ratificó la vigencia de un curso de español con un arancel de 60.000 pesos para aquellos estudiantes que no hablen ese idioma, al negar que sea un acto de xenofobia."No podemos retrasar las clases porque haya alumnos que no comprenden el idioma perjudicando a la mayoría que si domina el español, ni tampoco exigir a los docentes que estudien otro idioma para poder corregir los exámenes y desarrollar las clases", aseguró en un comunicado.Además subrayó que no se trata de una decisión xenófoba "ni nada que se le parezca", porque en esa universidad hay muchos estudiantes extranjeros hispanoparlantes "que no tienen ninguna obligación de pasar por el curso de español".El Consejo Superior de la UNLaM resolvió en diciembre pasado el dictado de un curso de Lengua Castellana y Literatura Hispanoamericana obligatorio para aspirantes que no dominen el idioma español.