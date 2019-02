Un grupo de estudiantes autoconvocados de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) realizará este jueves una asamblea en rechazo a la resolución de esa casa de altos estudios que exige a los alumnos no hispanoparlantes realizar un curso de nivelación de idioma que tiene un costo de 60.000 pesos.El Consejo Superior de la UNLaM resolvió en diciembre pasado el dictado de un curso de Lengua Castellana y Literatura Hispanoamericana obligatorio para aspirantes que no dominen el idioma español.El curso está orientado a "aquellos interesados en cursar carreras de pregrado y grado cuyo país de egreso de estudios secundarios no sea hispanoparlante"."Estamos en contra de esta medida ya que la consideramos una forma encubierta de privatizar la educación en una universidad pública", afirmó en diálogo con Télam Gala Kreisler, miembro de ese colectivo de estudiantes.