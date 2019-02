El 60% de los argentinos no utiliza antivirus en sus dispositivos móviles, reveló una encuesta de una firma eslovaca de ciberseguridad, y advirtió que ese mismo porcentaje de personas tampoco lee los permisos que le solicitan las aplicaciones que instala en sus teléfonos y tablets.El informe realizado por Eset con encuestas entre su comunidad local de seguidores en redes sociales mostró que la mayoría de los usuarios de móviles no ve como un riesgo que sus teléfonos puedan infectarse con código malicioso, pese a que los utilizan para navegar por Internet, acceder al correo, abrir documentos o mirar películas, entre otras actividades.Además del poco uso de antivirus en el móvil, la empresa advirtió en un comunicado sobre la poca atención que se le da a la seguridad a la hora de instalar aplicaciones, dado que seis de cada 10 encuestados en Argentina aseguró que no lee "los permisos que la nueva app solicita".