Un día de internación en la región puede costar hasta 2.000 dólares

Miles de turistas eligen vacacionar en el exterior pero pocos averiguan -sobre todo si viajan a países cercanos- cómo funcionan sus sistemas de salud, una información necesaria para saber si es prioritaria o no la compra de un seguro de viajero: en la región, un día de internación puede costar hasta 2.000 dólares, según un relevamiento realizado por Télam en consulados, empresas de seguros, y analistas.Si bien tiene salud pública y los argentinos pueden acudir a sus hospitales, según fuentes del consulado de ese país en Buenos Aires, el sistema no tiene el desarrollo que alcanzó Argentina y Brasil y por lo tanto, es probable que haya demoras o no exista la complejidad que se requiere para todos los casos.Hasta ahora la gratuidad alcanza los partos y la atención por guardia tanto para los propios bolivianos como para los argentinos que viajan a ese país, y existirá un nuevo Sistema Universal de Salud (SUS) que entrará en vigencia el 1 de marzo próximo, informó el consulado boliviano en Buenos Aires. Desde el 20 de febrero, con la promulgación del SUS, Bolivia tiene por delante construir la estructura hospitalaria que hace décadas consiguió Argentina y Brasil.la salud pública no es gratuita ya que todos (su propia población y los extranjeros) deben sacar un seguro para resolver sus problemas de salud. Fuentes de la cancillería argentina informaron que "con Chile, que firmó un convenio de reciprocidad con Argentina, los turistas que piden atenderse en el hospital público, por lo general, consiguen un buen servicio y de complejidad, aunque deben costear el seguro". En Uruguay los servicios no ofrecen complejidad en muchos lugares y para hacerse atender, el país solicita el carnet de salud.En Uruguay, un día tiene un costo de 2.000 dólares, al igual que en Brasil; en Chile oscila entre 2.500 y 5.000 dólares, en Colombia, entre 750 y 1.000; y en Perú de 500 a 1.000 dólares diarios, dijo a Télam Federico Tarling, director de Servicios de Assist Card Intenacional.