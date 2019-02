Un superior jesuita pidió que las diferencias culturales "no sean excusa" para tapar abusos en la Iglesia

#23Febrero #PBC2019 #PapaProteccionMenores Padre Arturo Sosa: Los religiosos expresamos nuestra vergenza y confusin ante los abusos realizados por miembros de la Iglesia a los ms vulnerables que son los nios pic.twitter.com/R5DyCcBFQ8 Vatican News (@vaticannews_es) 23 de febrero de 2019

El superior de los jesuitas, el venezolano Arturo Sosa, pidió hoy en el Vaticano que las diferencias culturales dentro de la Iglesia "no sean excusa para tapar abusos", al participar en la tercera jornada de trabajos de la cumbre anti-pederastia convocada por el papa Francisco."Hemos comprendido que las diferencias culturales no pueden servir de excusas para tapar situaciones de abusos", dijo Sosa en diálogo con la prensa tras reconocer el "aspecto global" de la pedofilia en el clero. "La Iglesia es un cuerpo multicultural, que ahora está herida por su propio pecado", reconoció.Sosa llamó a "evitar la cultura del silencio" y ensayó una autocrítica al decir que "no siempre hemos actuado en modo adecuado y pedimos perdón por los errores cometidos".