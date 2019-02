Mujeres víctimas de violencia que matan a sus agresores: ¿se puede aplicar la legítima defensa?

El 29 de marzo de 2018, Morella Colque, una joven de 20 años, estaba en una casa de Campo Tongui, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge -donde había ido con su beba para alejarse de su pareja, Brayan Huanca-, cuando éste llegó allí y comenzó a agredirla; al defenderse lo hirió con un arma blanca y el hombre falleció pocas horas después, según consta en el expediente."Morella se separó para escapar de él y su entorno. Brayan la agredía psicológica y físicamente y también su papá que traía personas de afuera indocumentadas para trabajar; una de estas personas intentó abusar de ella y abusó de la cuñada de Morella; es decir, todo el entorno era violento", describió a Télam Ernesto Flores, abogado de Colque.La mujer, que tenía una beba de pocos meses, fue detenida en el momento que murió Brayan y permaneció en distintas comisarías "hasta que el último 23 de enero logramos que le dieran prisión domiciliaria, que hoy cumple con una tobillera", señaló su letrado. Flores explicó que aún no hay fecha para la elevación a juicio oral que la joven deberá afrontar por el delito de "homicidio calificado" -con pena de reclusión perpetua- y que rechazará el juicio por jurados."Nosotros pedimos el sobreseimiento de Morella porque actuó en legítima defensa", describió. En tanto, fuentes allegadas a la causa informaron que en el expediente no consta que Morella hubiera ingresado con lesiones tras ser detenida.Aunque no hay estadísticas oficiales, Mariela Labozzetta, responsable de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal (MPF), señaló a Télam que "los casos en los que la mujer mata a su pareja porque era víctima de violencia son excepcionales"."Lo que hay que evaluar allí son todas las fallas del Estado y la sociedad para que llegue a esa instancia; por otro lado, la 'actualidad del peligro' exigida en la figura de la legítima defensa, es decir que el otro esté en ese momento agrediendo, debe ser revisada en los casos que pueda acreditarse la violencia de género", aseguró la funcionaria judicial.