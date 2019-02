Tragedia de Once: exigen que se condene a De Vido por estrago culposo

Se realiz un acto en el sptimo aniversario de la tragedia de Once

Familiares de las víctimas de la Tragedia de Once, el siniestro ferroviario en el que murieron 51 personas el 22 de febrero de 2012, recordaron hoy a sus seres queridos al tiempo que reconocieron un camino de justicia por las condenas a los responsables, pero reclamaron que se amplíe la condena al ex ministro Julio De Vido como responsable de estrago culposo.“A siete año el balance es muy positivo en términos judiciales. Logramos que gran parte de los responsables estén tras las rejas. Sin embargo, seguimos exigiendo que (el ex ministro de Planificación Julio) De Vido sea condenado por estrago culposo”, señaló a Télam Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, muerto en la tragedia.El Tribunal Oral Federal N°4 (TOF 4) condenó en octubre pasado a De Vido a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta, pero lo absolvió en lo que atañe a la figura de estrago culposo.