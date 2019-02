Al menos 66 curas fueron denunciados por abuso desde 2002 en la Argentina

Al menos 66 religiosos fueron denunciados en Argentina por abuso en los últimos 17 años, desde que en 2002 estalló el caso de Julio César Grassi, y en la tierra del papa Francisco,, sólo tres sacerdotes fueron sancionados por la Iglesia.La lista contabiliza al menos 66 religiosos, la mayoría de ellos sin condena, y sólo tres sancionados por la propia Iglesia con el máximo castigo que puede recibir un cura: la expulsión del sacerdocio. Entre esos tres expulsados no está Grassi, con una condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia por abuso sexual agravado de menores pero que aún no fue sancionado dentro de la Iglesia."Es un acting", le dijo a Télam el abogado canónico Carlos Lombardi, representante de la red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico sobre la reunión en el Vaticano. "Hablan de las mismas medidas de siempre pero después no hacen nada. La actitud del papa Francisco es de una tremenda cobardía, se niega a dar el debate cara a cara con las víctimas y sólo van a escuchar un video", agregó.Para Lombardi, un punto clave para saber si ésta cumbre podrá cambiar la actitud de la Iglesia frente a los abusos es si, efectivamente, "los obispos están dispuestos a dejar sus privilegios y entregar a los abusadores a la justicia civil. Mientras los curas sigan juzgando a los curas, no cambia nada".A diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, Australia o Irlanda, en Argentina no existe investigación judicial o canónica que abarque diócesis enteras. Tampoco hay registros oficiales sobre los sacerdotes involucrados o el número de víctimas que sufrieron abusos.