El presidente del Episcopado Latinoamericano reclamó "un nunca más"

El presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano reclamó un "nunca más" para los abusos de parte de miembros del clero y advirtió que "los enemigos no están fuera, sino dentro" de la Iglesia."El hecho de que el abuso ocurra en otras instituciones y grupos nunca justifica la presencia del abuso en la Iglesia porque contradice la esencia misma de la comunidad eclesial", planteó Salazar.La justificación de los abusos "constituye una monstruosa tergiversación del ministerio sacerdotal que, por su propia naturaleza, debe buscar el bien de las almas como su fin supremo", subrayó. "No hay justificación posible para no denunciar, para no desenmascarar, para no enfrentar con coraje y firmeza cualquier abuso presente en nuestra Iglesia", añadió Salazar, de 76 años, que también es miembro de la Comisión Pontificia para América Latina."Tenemos que reconocer que el daño no lo hacen los de afuera, sino que los enemigos están dentro, entre los obispos, sacerdotes y consagrados, que no hemos estado a la altura de nuestra vocación", advirtió el cardenal colombiano. Salazar animó también a "apoyar el trabajo de los medios de comunicación, que es de gran valor" en las denuncias sobre los casos de pedofilia."Es tan hondo el daño causado que nunca podremos decir que hemos hecho todo lo que es posible hacer. Nuestra responsabilidad nos lleva a trabajar para que nunca más en la Iglesia haya casos de abusos", reclamó.