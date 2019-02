Vecinos cuestionan el inicio del ciclo lectivo por el hantavirus

La nota lleva la firma de vecinos de Epuyén, donde se produjo un brote de hanatavirus a inicios de diciembre, Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila, todas localidades de la Comarca Andina, como se conoce al área que ocupa el noroeste de Chubut y el suroeste de Río Negro.En la carta, piden al ministro de Salud de Chubut, Adrian Pizzi, y a su par de Educación, Graciela Cigudosa, su presencia "en carácter de urgente en la localidad andina de Epuyén a los efectos de llevar adelante una reunión para consensuar con ellos la fecha de inicio de actividades escolares en razón de la emergencia sanitaria por hantavirus", que provocó 11 muertos."Entendemos que la celeridad por retomar las actividades normales no puede poner en riesgo a ninguna persona más. Los tiempos epidemiológicos pueden no coincidir con los deseos y decisiones de las autoridades, pero son los que deben respetarse en virtud de la seguridad de todos y todas", señalaron en el texto.Patricia Dambielle, vecina de Epuyén e integrante de la mesa de acción y prevención contra el virus que transmite el ratón colilargo, dijo a Télam que los docentes debían presentarse hoy y los alumnos el 11 de marzo, y evaluó que como "el último caso fue el 8 de febrero, por lo tanto no pasan los 45 días del período de incubación para ninguna de las dos fechas"."No queremos que el Ministerio de Salud "sugiera" o "recomiende" al Ministerio de Educación los pasos a seguir, sino que asegure que se pueden retomar las actividades sin riesgo alguno", agregaron los vecinos en la carta a la que adhiere Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional noroeste del Chubut.