Piden extremar cuidados con bebés y personas mayores

#CuidadosVerano La exposicin excesiva al sol puede provocar daos graves en los ojos (cataratas, lesiones en la retina) y cncer de piel. Cmo evitarlo? Toda la informacin en: https://t.co/ODo2gUMeKf pic.twitter.com/x9TNGn2tvo Secretara de Gobierno de Salud de la Nacin (@msalnacion) 16 de febrero de 2019

El Servicio Meteorológico Nacional emitió hoy una alerta amarilla por el calor que afecta a medio país. Ante esta situación existen recomiendaciones para evitar golpes de calor, padecimientos o agravamiento del estado de salud.Una vez declarada el alerta, la Secretaría de Salud de la Nación aconsejó acciones específicas para estas poblaciones, como no esperar a que las personas pidan agua, ya que pueden no tener sensación de sed e igual estar deshidratados.• Darles agua aunque no pidan, procurar que vistan con ropa holgada, liviana, de algodón y de colores claros; bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia, evitar que se expongan al sol, sobre todo de 10 a 16, y luego de este horario colocarles gorro y protector solar.• Orecerles continuamente líquidos, preferentemente agua o jugos naturales. En el caso de lactantes es recomendable darles el pecho de manera más frecuente.• En la medida de lo posible que se mantenga a esta población en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en su casa o en lugares públicos).• Consumir frutas y verduras y evitar las comidas abundantes y no realizar actividad física intensa.La Secretaría señaló que es importante prestar atención a signos de alerta como sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros.En los bebés, también hay que controlar que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal.Más allá de estas indicaciones específicas para los grupos vulnerables, mientras dure el alerta amarilla es importante que toda la población tenga algunos cuidados como hidratarse con mayor frecuencia (aún cuando no se sienta sed) y consumir agua segura; evitar bebidas con alcohol, cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.