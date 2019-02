Finocchiaro: "Si la política no mete la cola, comienzan las clases"

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, afirmó que "muchas provincias están haciendo ofertas salariales razonables" y que por este motivo no "debiera haber problema para el comienzo de las clases el 6 de marzo, salvo que la política meta la cola", tras una reunión con gremios docentes de la que no participó Ctera.El ministro explicó que los gremios solicitaron también un "adelantamiento" del aumento de la cuota del salario mínimo vital y móvil de junio al mes de marzo y que al no ser potestad de la cartera de Educación se realizará un encuentro para discutir esa cuestión con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica."Hablamos de temas de capacitación tanto en el Instituto Nacional de Formación Docente como en el Instituto Nacional de Educación Técnica y les dijimos que los cursos estarán", sostuvo Finocchiaro.Por su parte, Sergio Romero del sindicato Unión Docentes Argentinos (UDA), resaltó el encuentro y advirtió que "el sistema educativo atraviesa una crisis muy profunda", y que uno de los puntos trascendentes que debatieron con el ministro Finocchiaro fue que muchos trabajadores docentes se encuentran "por debajo de la línea de pobreza"."El Ministerio sigue con su posición de que no tiene escuelas ni a cargo docentes y que por lo tanto las negociaciones las debe llevar cada jurisdicción", dijo Romero y agregó: "Nosotros no estamos de acuerdo con esto porque el gobierno nacional participa activamente del salario docente a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente".