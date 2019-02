Una cama inteligente le cambia la vida a personas con cuadriplejia

El diseño de esta cama responde a que los médicos e ingenieros se contactaron con el enfermo para escuchar sus "necesidades y dificultades diarias"."Es como si pudiera salir a la calle directamente con la cama entera”, contó Adrián Pasteri, de 38 años, quien quedó cuadripléjico a los 20, luego de tirarse a una pileta a medio llenar. El hombre dependía hasta hace unos días de su cuidadora, ya que descansaba sobre una cama de manejo manual. "Hace mucho tiempo vengo luchando por una mejor calidad de vida y ahora se me brindó esta posibilidad", dijo agradecido.Pasteris no sólo recibió la cama, sino que su habitación fue remodelada completamente para hacerla más segura y confortable, con revestimiento sanitario especial y un televisor led. En una primera etapa, los ingenieros y médicos tucumanos lograron instalar en el domicilio de Adrián un "prototipo de control que dependía de una computadora personal y funcionaba con la voz"."El primer obstáculo que debimos sortear fue conseguir el prototipo para armar la cama, pero encontramos la solución en un modelo comercial que adaptamos a las necesidades del paciente", contó Fernando Farfán, uno de los médicos que trabajó en el proyecto, a Télam.Farfán, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT, destacó que su tarea se "simplificó" porque contactaron "directamente" con Adrián, quien les contó "las necesidades y dificultades que tenía en el día a día". "Nos ayudó mucho la destreza y el conocimiento que tiene Adrián para usar la computadora. Para nosotros es una gran satisfacción comprobar que la tarea científica que desarrollamos como investigadores resulta un beneficio para una persona que no puede movilizarse por sus propios medios", destacó el especialista.Miguel Cabrera, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, al ser consultado por Télam dijo: “La aplicación para el control de la cama imita al mouse de una computadora, pero por medio de la voz. El desarrollo se puede ir mejorando para que impacte en la calidad de vida de otros pacientes”.El decano agregó que "a futuro" se espera desarrollar un sistema "que sea independiente de las capacidades y conocimientos tecnológicos del usuario". "Mi deseo es que este proyecto crezca, porque lo que se desarrolla aquí puede servirle a alguien que lo necesite. Tener un acceso a tu cama te beneficia en un 1.000% porque se trata de prender la computadora, abrir tu programa y manejar todo desde ahí”, puntualizó Pasteri.