Incidentes entre policías y feriantes que armaban un verdurazo en Constitución

#AHORA URGENTE: Represin y Gases Lacrimgenos en Plaza Constitucin. La Polica no nos permite realizar el Feriazo. UTT (@uttnacional) February 15, 2019 #AHORA La Polica nos prohbe realizar el Feriazo y Asamblea en Plaza Constitucin. Espacios Pblicos junto con la Polica se niega a la venta de verdura accesible para el pueblo y que benfica ademas a las economas regionales al ganar un poco ms por el fruto de su trabajo. pic.twitter.com/vECPjUO5gG UTT (@uttnacional) February 15, 2019

Personal de la Policía de la Ciudad se enfrentó esta mañana con un grupo de trabajadores que intentaba descargar cajones de verduras en la Plaza Constitución para llevar a cabo un “verdurazo”, para el cual no habían pedido autorización.Cerca de las once, un grupo de feriantes acompañados por representantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) intentaron descargar cajones de verduras en la plaza, momento en el cual personal de Espacio Público de la ciudad de Buenos Aires se acercó a explicarles que no podían hacerlo ya que no contaban con la autorización del Ejecutivo local.En ese momento, comenzaron los empujones entre feriantes e inspectores, situación que fue inmediatamente interrumpida por el personal policial que actuó arrojando gas pimienta sobre los trabajadores."Quieren utilizar el espacio público sin permiso. Desde ayer les dijimos que no estaban autorizados a hacerlo y hoy quisieron instalarla igual", dijo a TN Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad porteño.