Seleccionaron moléculas vegetales para hacer insecticidas contra el mosquito del dengue

Un grupo de investigadores determinó la capacidad insecticida que tienen compuestos vegetales contra el mosquito que trasmite el virus del dengue, el zika, la fiebre amarilla y la chikunguña, lo que abre el camino hacia la fabricación de productos que ayuden a combatir las larvas sin dañar el ambiente.Se trata de una herramienta informática que "selecciona las moléculas de origen vegetal capaces de neutralizar las larvas del mosquito", explicó a Télam Pablo Duchowicz, director de la investigación e integrante del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (Inifta).Según el estudio publicado recientemente por la revista científica The Science of the Total Environment, para desarrollar la nueva herramienta, los investigadores aplicaron un modelo que permite anticipar las actividades biológicas de las sustancias químicas basándose en la "arquitectura" de las moléculas.