Tres hermanas se reencontraron tras 30 años y otras 400 personas buscan su origen biológico

Sabas que si dudas de quines son tus padres biolgicos, dnde naciste o cul es tu nombre con el que te identificaron podemos ayudarte?

Consultanos al 0810-333-3762 pic.twitter.com/JUhXlBPWoM — Defensor del Pueblo (@DPNArgentina) February 8, 2019

En la búsqueda

Ud. puede comunicarse con #DPNArgentina llamando al 0810-333-3762 o personalmente en Suipacha 365 CABA — Defensor del Pueblo (@DPNArgentina) February 9, 2019

Una mujer logró reencontrarse con sus dos hermanas luego de 30 años gracias al programa de Identidad Biológica de la Defensoría del Pueblo de la Nación, donde aún trabajan con 400 casos de personas que buscan sus orígenes, informó ese organismo.La identidad de las protagonistas de la última historia de reencuentro no trascendió a pedido de ellas, por eso lo que pudo contar a Télam Soledad Patané, abogada a cargo del área de Identidad y Ciudadanía de la Defensoría, fue el proceso que se siguió para ubicarlas, pero sin identificarlas."Una señora de más de 40 años se comunicó con nosotros. Sabía que había nacido en abril de 1988 en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y que tras estar dos meses con una familia sustituta había sido dada en adopción a la familia de crianza", relató la funcionaria.El paso siguiente fue pedir informes a organismos públicos y al Poder Judicial, y se obtuvo el expediente de adopción, donde surgieron apellidos que permitieron comenzar a contactar a posibles familiares."Así supimos que la madre biológica murió luego del parto y que dos hermanas y un hermano mayor quedaron a cargo de una abuela, porque el papá murió en un accidente de tránsito. Entonces, como la familia no podía hacerse cargo, ella fue adoptada", contó Patané.Esta semana, las tres hermanas se reunieron en la sede de la Defensoría "y ahora continúan afianzando su relación", destacó la abogada.El año pasado fueron 18 las personas que lograron encontrar sus orígenes y hay aún 400 actuaciones abiertas en el programa de Identidad Biológica, según cifras oficiales.A esa instancia "llegan personas que podemos identificar en tres grandes grupos: las que buscan lazos biológicos, las madres con hijos sustraídos al nacer y quienes fueron adoptadas", explicó la funcionaria.Según el Código Civil, a partir de los 18 años cualquier persona puede ejercer el derecho a conocer su identidad, proceso que no siempre es fácil en los juzgados. "Por eso, en la Defensoría facilitamos la tarea", resaltó la coordinadora.Para acceder al programa, la persona se comunica con la Defensoría, aporta los datos y documentación que tenga y luego el equipo del área comienza a hacer pedidos a la Justicia, organismos, hospitales, familiares o quienes puedan aportar información."No hacemos cotejo de ADN, nuestra tarea se hace desde el punto de vista documental", aclaró la profesional.Una vez identificada la persona a quien se busca "se respeta su voluntad. Un grupo de psicólogos aborda el primer encuentro y si el implicado consiente, se reúnen en privado, con contención", destacó la abogada."Por eso los encuentros nunca salieron mal. Hay un trabajo previo", enfatizó, y contó que su área está elaborando un protocolo de actuación para esos casos junto "a la sociedad civil y la Secretaría de Derechos Humanos". "Tenemos la práctica y ahora lo estamos sistematizando", completó.La Defensoría tiene un acuerdo con Abuelas de Plaza de Mayo, por lo que los casos relacionados con identidad biológica ocurridos entre 1975 y 1983 son derivados a esa organización de derechos humanos."El año pasado tuvimos 180 pedidos nuevos. Depende del mes, pero en general recibimos entre una y dos solicitudes por día. Muchas del extranjero y de varias provincias", comentó Patané.Las personas pueden acceder al programa completando un formulario que encontrarán en el sitio http://www.dpn.gob.ar/programa-derecho-identidad.php