La empresa Metrovías, concesionaria de la red de subterráneos de Buenos Aires, informó este miércoles que apelará la resolución del Juzgado 2 de la Ciudad que dispuso que no se cobre boleto a los usuarios en las estaciones donde no funcionen las escaleras mecánicas o ascensores.En un breve comunicado, Metrovías manifestó que fue notificada del fallo del Juez Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y que considera que las sanciones aplicadas "no se ajustan a derecho".Además, destacó que "cumple con los índices de efectividad estipulados por el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (AOM) en valores del 96% en escaleras y 85% en ascensores”.