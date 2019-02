Verano o invierno, el debate que crece en las redes sobre cuál es la estación más elegida

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

❄️FEBRERO CON F DE FRESCO ❄️

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ La Banda del Invierno ❄️ (@labandainvierno) February 12, 2019

Hoy sali con campera de jeen.

En tu cara #BandaDelVerano. urbanismopsi 🇦🇷 (@Urbanismopsi) February 13, 2019

Flawless Victory! La #BandaDelVerano domina el territorio nacional en su totalidad. pic.twitter.com/I5uKaZhI3o — Alejandro✟ (@IPradio) February 5, 2019

La #BandaDelVerano tiene a la 🍺 de su lado y el resto tambin 💛 la panza de birra es un mito 💛 pic.twitter.com/NyLOZc4j5o La Barbie Cientfica 💚 (@Bcientifica) January 31, 2019

Para los especialistas no resulta sencillo definir una opción "ganadora" entre los que prefieren disfrutar una tarde de pileta o los que eligen una merienda de chocolate caliente al calor del hogar.La preferencia por el calor o el frío se pueden establecer en tanto el contexto no sea de "temperaturas extremas", sostuvo a Télam Gustavo Corra, psiquiatra y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, al tiempo que consideró que en el país, "quienes vivimos en Buenos Aires tenemos una especie de sentimiento 'exquisito' en lo referente a la temperatura"."Nuestra condición privilegiada de no sufrir (en Buenos Aires) temperaturas extremas, rara vez menos de tres grados bajo cero en invierno o períodos prolongados de más de 30 grados en verano, nos transforma en una especie de 'perfeccionistas' del clima", describió.Sobre cómo impacta el clima en el terreno sexual, el psiquiatra y sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff, dijo a Télam que "en principio, no tiene efecto". "Los esquimales tienen sexo, los que viven en la selva amazónica, tienen sexo. Todo dependerá del estado anímico", explicó Kusnetzoff, sugiriendo que a veces el clima en la frecuencia o ganas de actividad sexual es solo una "excusa". Aclaró que "si el clima se altera inesperadamente, es muy probable que influya negativamente", aunque enfatizó que en "la vida sexual, los más importante son los estados emocionales".Pero la pregunta sobre si existe una estación "ganadora" por sus propias características más bien se responde sobre la base del confort que sienten las personas "dentro de un rango de temperaturas", que "no afecte las funciones corporales del organismo", explicó a Télam Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional."Cuando estos valores se superan y persisten nos genera malestar, y cuando hablamos de sensación térmica estamos cuantificando este grado de confort", precisó. Sin embargo, no es sólo el clima el que afecta nuestro ánimo: "No se puede ser estricto y decir que en zonas grises y frías la gente es depresiva solo por eso", resumió a Télam María Teresa Calabrese, psiquiatra, psicoanalista y endocrinóloga.