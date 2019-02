El Garrahan incorporará una nueva técnica de diagnóstico para cáncer infantil

El Hospital Garrahan incorporará antes de fin de año una técnica de diagnóstico nueva en el país para un tipo frecuente de tumor cerebral infantil, lo que representa sólo uno de los avances promovidos por el convenio con la Fundación Messi para trabajar junto a un centro médico de referencia en Barcelona, informó hoy la institución."Antes de fin de año vamos a tener puesta a punto una técnica de diagnóstico molecular, que no está en el país, para el meduloblastoma, que es un un tipo muy frecuente dentro de los tumores del sistema nervioso central", adelantó a Télam Guillermo Chantada, coordinador de Medicina de Precisión y líder en investigación en el centro de salud.El especialista detalló que esta técnica es sólo uno de los tantos avances que el hospital podrá hacer a partir de la formalización anunciada hoy de un convenio con la Fundación Messi que aportará 100.000 euros para una unidad de investigación que se abrirá junto a CONICET, denominada Unidad Ejecutora I+G (Garrahan-Conicet)."Hace muchos años que trabajamos junto a la Fundación Messi. Ellos tienen una pata en Argentina y otra en Barcelona, España, y gracias a esto venimos articulando con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el tercer centro de salud pediátrico más importante del Europa", explicó Chantada.El investigador señaló que "hasta hoy más de 50 profesionales del Garrahan se formaron en el Sant Joan de Déu, que este año abrirá un 'Cancer Center', que es una unidad especializada en cáncer infantil que sólo existe en otro país de Europa".La mitad de los euros aportados por la Fundación Messi se destinará a becas de formación para profesionales argentinos en este centro del hospital de Barcelona, mientras que la otra mitad se utilizará para "investigaciones en los tumores del sistema nervioso central, conocidos vulgarmente como tumores cerebrales".Los tumores del sistema nervioso central son el segundo tipo de cáncer frecuente en niños y el porcentaje estimado de sobrevida es de entre el 50 y 60 por ciento, a diferencia de la leucemia que, si bien es más prevalente, en la mayoría de los casos el paciente logra una remisión completa."El Garrahan tiene varias líneas de investigación, por ejemplo tenemos una que trabaja con retinoblastoma (tumor en la retina), otra línea que desarrolla la vacuna contra el neuroblastoma, que hacemos junto a la Universidad de Quilmes, pero no teníamos hasta hoy nada con los tumores del sistema nervioso central", explicó.Una de los elementos clave que se desarrollará con los aportes de la Fundación Messi es la creación del Laboratorio de Patología Molecular que, estiman, estará listo para mitad de año."Esto es lo que nos permitirá avanzar con el diagnóstico del meduloblastoma, y es lo que llamamos la 'creación de capacidades locales', que implica, por ejemplo, no depender de un laboratorio de afuera para realizar las muestras", describió.El servicio de Oncología del Garrahan nació en 1987 con la fundación del hospital; actualmente atiende a un tercio de los casos de cánceres infantiles del país: el 26,16% corresponde a leucemias; el 21,26 a tumores del sistema nervioso central; y el 52,58 a tumores sólidos.