Thelma Fardin respaldó a Anita Coacci en su defensa por la denuncia de Juan Darthés

En su cuenta de Instagram, Fardin se refirió a la demanda que el actor le inició a Coacci, conocida como Anita Co, luego de que la actriz lo denunciara públicamente por haber abusado de ella cuando grababan la tira Gasoleros. "En 1999 Anita Co fue abusada sexualmente en su ámbito de trabajo y en 2018 -desafiando la vergüenza y la incomodidad que produce mostrarse en esa situación- se anima a contarlo públicamente", inició en su posteo.Fardín señaló además, que "ese mismo 2018 el propio abusador la denuncia, llevándola a la justicia penal. Anita Co no puede demandar a su abusador porque prescribió el plazo para denunciar ese delito. El abusador, en cambio, sí puede demandarla a ella por injurias".Fardín indicó que la actriz "podría aceptar una conciliación y sería tal vez lo más fácil, porque nadie quiere vivir procesos judiciales. Porque sólo hay que retractarse, pedir disculpas públicas y el asunto se termina". "Pero Anita Co elige no hacer eso. Ella elige reafirmar sus palabras, porque lo que ya no puede es negar los hechos. Aunque le haya tomado más tiempo que el que la Justicia contempla: es el que toma el dolor en convertirse en palabras, más lento aún que el de la Justicia", añadió."Hoy, es la Justicia la que tiene que cambiar", reclamó Fardin. Además de Fardin, otras actrices también salieron a expresar su apoyo. Con el hashtag #Porelderechoahablar , lo hicieron Dolores Fonzi, Carla Peterson, Jazmín Stuart, Griselda Siciliani y Violeta Urtizberea.