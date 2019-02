Amenazaron de muerte a la futbolista Macarena Sánchez Jeanney

La futbolista Macarena Sánchez Jeanney, que en las últimas semanas se convirtió en la cara de la lucha por los derechos de las futbolistas después de intimar a su club y a la AFA a que la reconozcan como jugadora profesional, denunció hoy amenazas de muerte que recibió a través de la red social twitter.A través de su cuenta @Macasanchezj la futbolista publicó capturas de mensajes que el usuario @PuchadeMachi le envío por privado en los que además de mandarle la fotografía de una pistola sobrea una mancha de sangre, le escribió “hay muchas personas enojadas por tus denuncias” y “hay bastante dinero por tu cabeza... vas a morir muy pronto”.La futbolista hizo públicas las capturas de la amenaza junto al mensaje: “hace 20 años que juego al fútbol. Siempre viví exclusión y discriminación. Desde que inicié la denuncia de público conocimiento no paro de recibir mensajes con insultos y agravios, pero todo tiene un límite”.Macarena afirmó en diálogo con Télam que “aunque todavía no tenemos idea de quién puede ser el autor de la amenaza este no es un episodio que se pueda tomar como uno más; en los próximos días vamos a evaluar con mis abogados cuál es el camino y las acciones legales que vamos a tomar”.