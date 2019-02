Sólo el 14,5% de las personas usan siempre preservativo en la Argentina

Sólo el 14,5 por ciento de las personas dijo utilizar preservativo en todas sus relaciones sexuales, el 65 por ciento advirtió usarlo a veces y el 20,5 por ciento reconoció no usarlo nunca en Argentina, informó la Fundación para el Cuidado del Sida (AHF por sus siglas en inglés) de cara al Día Mundial del Condón, que se conmemora el 13 de febrero."La estadística surge de una encuesta realizada en Argentina en 2017 a 30.000 personas que se acercaron a realizarse los testeos en 16 provincias de todo el país", detalló a Télam Natalia Haag, Coordinadora Nacional de Prevención y Testeo de AHF Argentina, quién indicó que la cifra es similar en todo el mundo.Haag afirmó que "en Argentina más del 98 por ciento de las nuevas infecciones de VIH son por tener relaciones sexuales sin preservativos" y que "hay un aumento de casos de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis".Sobre la tendencia de poco uso del preservativo, identificó algunos factores: "Por un lado, a nivel mundial hay una relajación a partir de que ya hablamos del Sida como una enfermedad crónica y tenemos tratamientos cada vez más eficaces y menos invasivos; sin embargo, no se tienen en cuenta otras infecciones como la hepatitis o la sífilis", describió.A nivel nacional, la mujer identificó otras dos razones: "No hay campañas masivas importantes, de hecho desde 'Sin Triki Triki, No hay Bam Bam (2007) en Argentina no hubo una campaña que tuviera tanta repercusión; pero, además, la falta de aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) también hace que se pierdan oportunidades de formación e información a edades tempranas".