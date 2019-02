Los familiares del niño que murió ahogado en una colonia de La Plata hablan de "negligencia obvia"

Un amigo del padre del niño de 6 años que se ahogó ayer en una colonia de un colegio privado de La Plata, dijo que "pedimos justicia ya, no mañana, ni después" y señaló que para ellos había existido una "negligencia obvia", al hablar con la prensa frente al supermercado de la familia de origen chino situado en la capital bonaerense, donde familiares realizarán esta tarde una marcha para reclamar justicia."Es inexplicable que el nene se ahogue en la pileta grande habiendo una chica. La altura del niño era casi la altura de la pileta y él no sabía nadar", afirmó Gastón, junto a Min Lin, el padre de Lucas, quien apenas podía responder a las preguntas de los periodistas, ya que no habla español de manera fluida y no podía contener el llanto."Cuando llegamos al campo pregunté dónde está mi hijo, la policía me frenó", repetía el hombre en diálogo con TN, y afirmó que nadie le dio aún explicaciones sobre qué le pasó a Lucas.Al ver que Lin no podía hablar, Gastón, su amigo argentino, agregó: "Que se haga justicia ya, hay una negligencia obvia. Ningún juez del mundo puede esperar para algo tan obvio, todos los nenes estaban en la pileta grande, no es que (Lucas) estaba solo"."Es importante que los profesionales determinen cuánto tiempo estuvo en el agua", añadió Gastón.