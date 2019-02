Vecinos protestan contra la creación de una villa turística dentro del Parque Nacional Iguazú

Vecinos autoconvocados decidieron hoy cortar la ruta de acceso al Parque Nacional Iguazú en repudio a la instalación de una villa turística dentro de la reserva ecológica, como parte de las medidas se decidió la libre circulación a los que tengan vuelos programados en el aeropuerto, indicaron los voceros de los manifestantes.Manifestantes en contra de la instalación de emprendimientos de "villas turísticas" en las áreas protegidas del Parque Nacional Iguazú decidieron hoy, cortar la ruta nacional 12 en el acceso a la zona turística desde las 6 de la mañana.La medida no implica cortar la ruta que en el acceso que conecta la ciudad de las Cataratas con el aeropuerto. De esta manera todas aquellas personas que tengan vuelos programados podrán abordarlos.Según los voceros, el pedido de la asamblea es que se "cancele" de manera oficial el "proyecto de la villa turística y la extranjerización de las tierras dentro del Parque Nacional Iguazú", y hasta que eso no ocurra, "no desistirán de las medidas de fuerza", indicaron los manifestantes.