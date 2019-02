Investigarán la situación impositiva del hotel de los Zorreguieta en el sur

La provincia le envió comunicaciones a los actuales administradores para que se contacten a las oficinas de Catastro en Viedma, con el propósito de declarar las ampliaciones que hayan realizado en el edificio entre 2008 y 2018, informaron fuentes oficiales a Télam."Ya le enviamos a los administradores una solicitud para que se comuniquen y hagan las declaraciones correspondientes, también iniciamos una investigación para conocer cómo efectúan el pago de sus impuestos que, sin anticiparnos, podrían estar al día", explicó a esta agencia el ministro de Economía de la provincia, Agustín Domingo."Una vez concluida la investigación no podremos dar información al respecto porque se trata de algo privado, pero no descartamos que esté todo en regla. De todos modos, les pedimos a los administradores que se acerquen y vamos a ver a través de qué forma están declarando sus ingresos y qué reformas hicieron", agregó.Domingo aclaró que las propiedades rurales de Río Negro en la zona de la Cordillera y Línea Sur estaban exentas del pago inmobiliario hasta el año 2007 debido a las sequías. "Se analizarán los pagos a partir del 2008. Nosotros controlamos los avances de las construcciones sobre todo en la zona urbana porque en el área rural no nos da el costo beneficio, pero hemos ido facilitando la declaración para los propietarios. Por ejemplo, ahora pueden llenar los formularios de Catastro a través de internet", explicó.El funcionario detalló que la provincia compra fotografías y que también apela a imágenes satelitales y al Google Earth con las que mantiene un control de lo que se edifica en las ciudades y en el campo.Según le indicó a Télam el intendente de Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef, el hotel de los Zorreguieta no cuenta con la habilitación comercial por lo que no puede entregar facturas como alojamiento turístico.El ministro Domingo señala, por su lado, que los administradores probablemente están inscriptos como monotributistas y reconocen sus ingresos aun sin el permiso municipal. "Será una de las cosas que veremos, además de los seguros y obligaciones que son propias de un hotel", aclaró.Marcela Cerrutti, la tía de la reina Máxima y quien alquila la estancia y la propiedad a la familia Zorreguieta, le dijo a Télam que ella no realizó el inicio de actividades comerciales en Pilcaniyeu, municipio que autoriza este tipo de trámites en la zona, porque "no es obligatorio".El dato fue desmentido por el intendente Ayuelef que se lamentó ante la falta de recursos económicos y humanos para recorrer el área y poder conocer de primera mano lo que construyen los particulares.