Homenajean a los "Héroes de Barracas", a cinco años del incendio en Iron Mountain

"Esto no fue una tragedia, fue un asesinato producto de la corrupción de ese momento que nos hizo perder diez servidores por papeles que ellos quisieron quemar", aseguró a Télam Jorge Campos, papá de Sebastián Campos, uno de los fallecidos del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha.Campos aseguró que los familiares supieron "que el incendio había sido intencional a la semana, ellos lo reconocieron casi un año después". "En estos cinco años recibimos amenazas, propuestas, y aprietes de todo tipo", dijo.A las 9.15, hora en la que cayó la pared sobre la calle Jovellanos en la esquina de Quinquela Martín, en el barrio porteño de Barracas, que mató a los ocho bomberos y a los dos rescatistas, sonó una sirena, aunque esta vez no hubo como en años anteriores autobombas de los distintos cuarteles."Sabemos que ellos están bien, pero también sabemos que nosotros estamos mal, que estamos esperando justicia y que no llega", señaló el sacerdote Lorenzo de Vedia, conocido como "Toto", párroco de la Parroquia Virgen de Caacupé en la villa 21-24 durante la misa celebrada en homenaje a los fallecidos.Además de Sebastián Campos, en el incendio murieron Facundo Ambrosi, compañero de Campos, seis bomberos de la Policía Federal: Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Matías Monticelli y Maximiliano Martínez; y dos agentes de Defensa Civil, José Méndez y Pedro Barícola.La causa penal por el hecho fue caratulada como "estrago seguido de muerte" y en marzo del año pasado fueron procesados doce ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cinco personas vinculadas a la empresa.Poco después de los procesamientos, el juzgado en lo Criminal y Correccional 18, a cargo de Pablo Ormaechea determinó que las familias no podían formar parte de la querella por haber llegado a acuerdos económicos con la empresa, decisión que fue ratificada por la Sala V de la Cámara y ahora debe resolver el Tribunal de Casación.